Rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia.

Jak przypomniał rzecznik ZUS, o korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednią - ZUS.

"Zgodnie ze specustawą w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Wzór oświadczenia jest dostępny na naszej stronie internetowej" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przypomniała, że oświadczenie można złożyć drogą internetową. "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do nas oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tej sytuacji wizyta w placówkach Zakładu nie jest potrzebna" – wyjaśniła prezes ZUS.

W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.

Ponadto w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.

Zakład przypomniał też o uruchomieniu specjalnej infolinii pod numerem 22 560 16 00 – dla osób, które potrzebują informacji na temat m.in. rent i emerytur, spraw składkowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, w tym dodatkowego zasiłku w związku z koronawirusem. Konsultanci są dostępni w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7–18).

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwa po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Okresu wypłaty dodatkowego, 14-dniowego zasiłku, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi w ciągu roku rodzicom przysługuje 60 dni zasiłku na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych. Dzieci poniżej 8. roku życia jest w systemie edukacji 2,18 mln. Dzieci w wieku 8-14 lat jest 2,3 mln.

