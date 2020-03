Informacje o odwołaniu lotów zamieszczono na facebookowym koncie Portu Lotniczego Lublin.

Odwołane zostały wszystkie rejsy rozkładowe do i z Tel Awiwu do dnia 26 marca, rejsy z i do Oslo w dniach od 18 marca do 29 marca, a także rejsy z i do Warszawy w dniach 26 i 27 marca.

"Pasażerowie rejsu W6 2079 do Oslo Torp w dniu 15.03.2020 będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przylocie na lotnisko docelowe zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez rząd Norwegii" – informuje PLL Lublin.

"Wszystkie pozostałe rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem. Prosimy jednak o sprawdzanie bieżącej informacji o statusie rejsu na stronach linii lotniczej oraz monitorowanie informacji przesyłanych przez przewoźnika na Państwa telefony komórkowe" – napisano.

Wszyscy pasażerowie rejsów przylatujących do Lublina będą poddawani kontroli temperatury na pokładzie samolotu przed jego opuszczeniem. Kontrola będzie dokonywana przez uprawniony personel lotniska i służb państwowych z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. "Wszystkich pasażerów przylatujących prosimy o współpracę z personelem pokładowym przewoźnika oraz o wypełnienie kart" – zaznaczono w komunikacie. (PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska