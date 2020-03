Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła główne prace nad testami na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSR 36, co spowoduje obniżenie wyniku netto grupy za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł, podała spółka.



"Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Równocześnie wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.



"W związku z powyższym, stosowne korekty aktualizujące wartość aktywów trwałych zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2019 rok. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Obniży ono wynik netto grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł" - czytamy dalej.



Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PGE za 2019 rok.



Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.



>>> Czytaj też: Minister finansów: Nie ma ryzyka krachu. Będziemy się rozwijać w dobrym tempie