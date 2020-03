Fundacja Lotos przekaże 5 milionów złotych na zakup sprzętu szpitalnego. Wsparcie realizowane będzie we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina.

"Rozumiemy powagę sytuacji i podejmujemy adekwatne środki zaradcze. Na bieżąco obserwujemy sytuację w kraju. Wprowadziliśmy już procedury dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w firmie działa sztab kryzysowy. Powinniśmy wszyscy zmobilizować się i zadbać o nasze bezpieczeństwo. Lotos to firma odpowiedzialna społecznie, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć szpitale w walce z koronawirusem" – powiedział zacytowany w komunikacie prezes Zarządu Grupy Lotos Paweł Majewski.

Poinformowano, że wprowadzone zostały procedury dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zarząd Grupy Lotos podjął decyzję o reorganizacji czasu pracy. "Ruch osobowy został ograniczony. Ciągłość pracy jest zachowana. Koncern optymalizuje pracę rafinerii" - napisano.

Ponadto, na stacjach paliw sieci Lotos wdrożono zasadę bezpiecznej obsługi klienta. Zarządzający stacjami zostali zobligowani do zaopatrzenia magazynów w dodatkowe środki czystości. Określono stacje z podwyższonym ryzykiem, na które wysłano maski ochronne i płyny dezynfekujące do rąk. Oferowane produkty gastronomiczne sprzedawane są wyłącznie na wynos.

Lotos to polska grupa kapitałowa o strategicznym znaczeniu dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa prawie jedną trzecią polskiego rynku. Lotos to także sieć 500 stacji paliw, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. (PAP)

Autorka: Anna Machińska