Oferta Budimeksu za 486,8 mln zł netto wybrana w przetargu na S7 Modlin-Czosnów



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wybrała ofertę Budimeksu wartą 486,83 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)", podał Budimex.

"Datą rozpoczęcia jest dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

10 grudnia br. Budimex podał, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu GDDKiA o udzielenie zamówienia pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, odcinek III od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)".

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)