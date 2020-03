KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała dziś uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu. Jej uruchomienie, po zatwierdzeniu przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych (Ecofin), pozwoli państwom członkowskim na bardziej sprawne przeciwdziałanie kryzysowi, dzięki możliwości odstąpienia od wymogów europejskich ram budżetowych, poinformowała Komisja. Komisja ma jeszcze dzisiaj zwrócić się w tej sprawie do Ecofinu.

"Proponujemy dziś maksymalne uelastycznienie naszych zasad, co umożliwi rządom krajowym wsparcie wszystkich potrzebujących - systemów opieki zdrowotnej i ich personelu, ale także zwykłych ludzi tak poważnie dotkniętych kryzysem. Chcę mieć pewność, że nasza reakcja na ludzki i społeczno-gospodarczy wymiar pandemii koronawirusa będzie optymalna" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Komisja zobowiązała się wcześniej, że zastosuje wszelkie dostępne instrumenty polityki gospodarczej, aby wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony obywateli i łagodzeniu społeczno-ekonomicznych skutków pandemii.

Ze względu na epidemię koronawirusa, państwa członkowskie Unii Europejskiej już przyjęły lub właśnie przyjmują środki budżetowe, by zwiększyć możliwości krajowych systemów opieki zdrowotnej, a także wesprzeć te sektory, których kryzys dotyka najbardziej.

Komisja uważa, że konieczna jest znacznie większa elastyczność w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu, aby chronić obywateli Unii i przedsiębiorstwa przed konsekwencjami tego kryzysu oraz wspierać gospodarkę w okresie po pandemii. W związku z tym Komisja postanowiła zaproponować uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu.

