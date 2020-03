Inpro miało wstępnie ok. 43 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Inpro miało ok. 270 mln zł skonsolidowanych przychodów (+4% r/r) i ok. 43 mln zł zysku netto (+6% r/r) w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Uzyskane wyniki finansowe grupy za 2019 r. nie odbiegają znacząco od wyników roku ubiegłego, pomimo przesunięcia terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z roku 2019 na rok 2020 [...]. Także na poziomie jednostkowym szacowany poziom przychodów Inpro SA (154 mln zł) oraz zysku netto (28 mln zł) za 2019 r. nie odbiegają o więcej niż 10% od wyników 2018 r., tak jak wskazała analiza finansowa przytoczona w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r." - czytamy w komunikacie.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym grupy za 2019 r., które zostanie opublikowane raportem 7 kwietnia 2020 r., podano także.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

(ISBnews)