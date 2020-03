Francja: Z powodu koronawirusa w domu spokojnej starości zmarło 20 osób

Źródło: PAP

20 mieszkańców domu spokojnej starości w Wogezach we wschodniej Francji zmarło, "co ma prawdopodobnie związek z koronawirusem" - podała w poniedziałek Regionalna Agencja Zdrowia (ARS). Łącznie na Covid-19 we Francji zmarło do tej pory 860 osób.