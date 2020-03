Nowe przepisy dają premierowi dodatkowe uprawnienia, które umożliwią mu decydowanie o dalszych krokach w walce z epidemią. Jak powiedział gen. Prayuth, umożliwi to między innym tworzenie punktów kontrolnych, które mają pomóc w ograniczeniu przemieszczania się obywateli. Inne planowane kroki mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

We wtorek rząd Tajlandii zaaprobował też warty 107 mld bahtów (niemal 3,3 mld USD) pakiet pomocowy mający ograniczyć gospodarcze skutki epidemii. Jak powiedział wicepremier Somkid Jatusripitak, środki zaradcze mają objąć transfery finansowe, niskooprocentowane pożyczki uprzywilejowane i ratunkowe oraz ulgi podatkowe.

We wtorek rano Tajlandia poinformowała o 106 nowych zakażeniach koronawirusem i trzech nowych zgonach. Podnosi to liczbę wszystkich zakażonych do 827, a zgonów – do czterech.

Tomasz Augustyniak (PAP)