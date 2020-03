Administracja zaznaczyła, że dostarczone narzędzie to efekt realizacji zwycięskiego rozwiązania w konkursie MinFinTech, ogłoszonego w ramach programu GovTech Polska.

"Od 17 marca 2020 r. KAS posiada innowacyjny system IT do wspomagania ochrony polskich granic z wykorzystaniem urządzeń RTG. Został on przygotowany z wykorzystaniem wizji komputerowej w oparciu o głębokie sieci neuronowe i daje możliwość dalszego uczenia się" - czytamy w komunikacie KAS.

KAS zaznaczyła, że choć znane są już systemy, które analizują zdjęcia, to jeszcze nikt nie przygotował skutecznego rozwiązania do analizy zdjęć z urządzeń RTG do prześwietleń towarów wielkogabarytowych. "Narzędzie dostarczone resortowi finansów skutecznie identyfikuje przedmioty i ich zbiory na zdjęciach wykonywanych przez graniczne urządzenia RTG. Testy poprawności działania systemu i jego skuteczności, w szczególności modułu analityczno-wnioskującego, wypadły pozytywnie" - poinformowała.

Administracja dodała, że do końca br. planuje objąć nowym systemem wszystkie przejścia graniczne. Oceniła, że pozwoli to zwiększyć skuteczność i usprawni pracę funkcjonariuszy KAS podczas kontroli granicznej oraz wzmocni to ochronę polskiej granicy przed nielegalnym przemytem.

Przypomniała, że zrealizowana umowa jest efektem zakończonego konkursu MinFinTech, ogłoszonego w ramach programu GovTech Polska. "Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało zadanie, polegające na stworzeniu systemu informatycznego do szybkiej i automatycznej identyfikacji przedmiotów na zdjęciach wykonywanych przez urządzenia RTG. Najlepsze rozwiązanie zaprezentowała firma Tensorflight Poland z Białegostoku, z którą MF współpracowało przy powstawaniu systemu" - dodała Krajowa Administracja Skarbowa.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz