Zawieszenie lotów krajowych i międzynarodowych wydłużone do 11 kwietnia włącznie



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Rząd wydał rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym, które wprowadza zakaz wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach, z wyjątkiem m.in. czarterów. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2020 r., traci moc 11 kwietnia 2020 r.

W związku z tym Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) przedłużyły zawieszenie rejsów do 11 kwietnia włącznie, podał przewoźnik.

"W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku włącznie, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie, loty zaplanowane w dniach 29 marca - 11 kwietnia 2020 roku zostały odwołane. W związku z powyższym do 11 kwietnia realizujemy tylko loty czarterowe w ramach operacji #LOTdoDomu" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)