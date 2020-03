PGNiG przekaże 1,5 mln zł dla lokalnych szpitali na walkę z koronawirusem



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przekaże wsparcie finansowe szpitalom w regionach, w których działa spółka. Pomoc trafi do placówek medycznych na Mazowszu, w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, podała spółka.

"W tych trudnych okolicznościach musimy sobie pomagać. To nie tylko przejaw naszej społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim wyraz solidarności z najbardziej potrzebującymi. Czujemy szczególną więź ze społecznościami w regionach, w których działalność prowadzą oddziały PGNiG i spółki z grupy kapitałowej PGNiG. Dlatego postanowiliśmy przekazać wsparcie finansowe i sprzęt medyczny najbardziej potrzebującym placówkom medycznym z bliskich nam obszarów Polski. Sprawdziliśmy najpilniejsze potrzeby tych szpitali i odpowiednio dostosowaliśmy formę naszej pomocy" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

"W ten sposób pragniemy również okazać wdzięczność personelowi medycznemu szpitali, który z narażeniem własnego zdrowia ratuje chorych" - dodał.

Na wsparcie szpitali w walce z epidemią koronawirusa w miastach, w których PGNiG prowadzi działalność, firma przeznaczyła do tej pory 1,5 mln zł. Dotychczas 300 tys. zł otrzymał już Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, dzięki którym kupi środki ochrony własnej dla personelu medycznego.

W najbliższym czasie po 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dotrze do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, wymieniono.

Sanocki szpital, który działa w sąsiedztwie oddziału PGNiG w Sanoku obejmującego swoim działaniem całe Podkarpacie, wykorzysta darowiznę m.in. do zakupu ambulansu. Dodatkowo otrzyma od Fundacji PGNiG respiratory.

Pomoc finansowa dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie, w tym kardiomonitorów. To właśnie w Zielonej Górze działa oddział PGNiG zajmujący się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie pięciu województw zachodniej i północnej Polski.

W okolicach Ostrowa Wielkopolskiego PGNiG od wielu lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, działają tam też kopalnie gazu ziemnego, a w Odolanowie funkcjonuje oddział PGNiG znany z produkcji helu i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dlatego Fundacja PGNiG wesprze szpital w Ostrowie Wielkopolskim, który za przekazane pieniądze kupi m.in. specjalistycznych łóżek do intensywnej terapii, kardiomonitorów, respiratorów i pomp infuzyjnych, podano również.

300 tys. zł otrzyma także Wojewódzki Szpital Zakaźny na warszawskiej Woli, niedaleko centrali PGNiG. Pomoc przyda się m.in. na zakup sprzętu wspomagającego oddychanie osób chorych - specjalnych hełmów do nieinwazyjnej wentylacji, podkreślono.

"Mamy nadzieję, że ratujący ludzkie życie sprzęt medyczny i nasza pomoc finansowa będą pomocne w walce ze skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii i przyczynią się do szybkiego powrotu do zdrowia osób zmagających się obecnie z chorobą" - powiedział prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Zbigniew Chmiel.

Jednocześnie PGNiG ciągle monitoruje sytuację w kraju i odpowiada na pilne potrzeby związane z walką z pandemią, oferując pomoc w działaniach mających na celu jak najszybsze zwalczenie jej skutków, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)