Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - CI Games planuje premierę gry "Röki" najpóźniej w III kwartale 2020 r., poinformował prezes Marek Tymiński.

"Nakłady inwestycyjne na grę "Röki" pod szyldem naszej platformy wydawniczej - United Label, wynoszą po naszej stronie między 1,3, a 1,5 mln zł. Ta kwota uwzględnia finansowanie produkcji gry oraz stricte działania wydawnicze, w tym marketing. Za samą produkcję gry odpowiada niewielkie angielskie studio Polygon Treehouse, założone przez dwóch weteranów z branży. Gra powstaje w oparciu o ich wizję, natomiast pewne kluczowe rozwiązania konsultują z nami oraz naszymi partnerami" - powiedział Tymiński, cytowany w komunikacie.

Według niego, potencjalny sukces tej gry i kolejnych z brandu United Label będzie miał istotny wpływ na rozwój tej działalności w ramach grupy CI Games.

"Premierę gry Röki planujemy najpóźniej w III kwartale 2020 roku" - zapowiedział Tymiński.

Polygon Treehouse z siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii to nowe, niezależne studio z ambicjami, by tworzyć wielkie rzeczy w świecie gier wideo opartych na narracji. Studio, utworzone wspólnie przez dwóch byłych dyrektorów artystycznych Guerrilla Games, Toma Jonesa i Aleksa Kanaris-Sotiriou, podano także.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

