Solartech zbuduje 31 farm fotowoltaicznych w Polsce dla R.Power



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Solartech zrealizuje jako generalny wykonawca 31 projektów farm fotowoltaicznych dla R.Power, zlokalizowanych w różnych częściach Polski, podał R.Power.

"Elektrownie zostaną wybudowane jeszcze w tym roku i będą istotnym wkładem generalnego wykonawcy i inwestora w produkcję zielonej energii w Polsce" - czytamy w komunikacie.

W projektach R.Power zostaną wykorzystane dwustronne moduły monokrystaliczne o mocy 360 Wp. Ten rodzaj paneli wymaga jednakże zastosowania odmiennych systemów montażowych, pozwalających na uniknięcie zacienienia powierzchni paneli również z tylnej strony, co z kolei nakłada na wykonawcę farm konieczność przeprojektowania każdej instalacji.

"Jesteśmy na to przygotowani. Instalacje wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej projektujemy i budujemy od kilkunastu lat, aktywnie, a często pioniersko współtworzymy środowisko przyjazne OZE. Obecny wzrost rynku poprzedziliśmy intensywną pracą w budowanie sprawnego zespołu projektowego i wykonawczego. Bardzo cieszymy się ze współpracy z inwestorem, który odpowiedzialnie dla otoczenia prowadzi swoje przedsięwzięcia" - skomentował prezes Solartech Bartłomiej Zysiński, cytowany w komunikacie.

"Umowa z firmą Solartech to kolejny dowód naszego dynamicznego rozwoju w Polsce. Tylko w ostatniej aukcji OZE zakontraktowaliśmy sprzedaż energii ze swoich projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MWp, co czyni nas największym podmiotem polskiego rynku fotowoltaicznego" - dodał prezes R.Power Przemysław Pięta.

R.Power jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M).

(ISBnews)