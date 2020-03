Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator, podała Elektrobudowa.

"Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę ok. 13,2 mln zł jest związana z realizacją przez spółkę kontraktu pn: 'Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą', za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł. Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 99,9%. Aktualnie spółka jest na etapie uzyskania pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu" - czytamy w komunikacie.

24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)