Energa przekaże blisko 1 mln zł na walkę z koronawirusem



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Energi zdecydował o przekazaniu blisko 1 mln zł za pośrednictwem Fundacji Energa na wsparcie działań w walce z koronawirusem, podała spółka.

"Pieniądze trafią do Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Dzięki nim placówka zakupi niezbędny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i objętościowe, przenośne USG czy defibrylator" - czytamy w komunikacie.

Pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego posłuży pacjentom dotkniętym COVID-19, których stan będzie wymagał intensywnej opieki medycznej.

"Jesteśmy i będziemy solidarni z mieszkańcami Pomorza. Nasze wsparcie kierujemy tam, gdzie jest ono teraz najbardziej potrzebne. Wierzymy, że przekazane środki finansowe pomogą służbom medycznym w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia" - powiedziała wiceprezes Energi ds. komunikacji Adrianna Sikorska, cytowana w komunikacie.

Od ponad tygodnia pracownicy spółek Energa Obrót i Energa Operator wspierają infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Udzielają tam wszelkich informacji na temat koronawirusa.

Energa przekazała też laptopy potrzebującym uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku Oliwie, by zapewnić im stały dostęp do edukacji, podano również.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)