"Dziś 18 transportów m. in. z płynami do dezynfekcji, odzieżą ochronną oraz sprzętem medycznym trafi do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i szpitali jednoimiennych. Za transport odpowiadają żołnierze z brygad logistycznych w Opolu i Bydgoszczy" - napisała na Twitterze Błaszczak.

Rano szef MON poinformował, że w niedzielę w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 4,5 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz 559 jednostek sprzętu. 1552 żołnierzy wspiera Straż Graniczną w ochronie granic, a 1228 działania Policji m.in. związane z kontrolowaniem przestrzegania kwarantanny.

Wojsko współpracuje z innymi służbami mundurowymi i z Ministerstwem Zdrowia w działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa; pomaga osobom starszym i objętym kwarantanną. Utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. Armia przygotowała też mobilne zespoły medyczne, pojazdy i obiekty przystosowane do odbywania w nich kwarantanny, oferuje także transport lotniczy w razie potrzeby ewakuacji medycznej. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk