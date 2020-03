"Dziś faktycznie są trzy scenariusze rozwoju wydarzeń. Pierwszy - od 3 do 5 proc. zakażonych koronawirusem jednocześnie. Te cyfry są bardzo bolesne, ale taki scenariusz nie jest katastrofą" - oświadczył. Dwie kolejne przedstawione przez niego wersje wydarzeń dotyczą 25 proc. i ponad 50 proc. chorych. "Drugiego i tym bardziej trzeciego scenariusza nasz system opieki zdrowotnej nie wytrzyma" - alarmował.

"Wszyscy razem mamy budować odnoszący sukces i rozkwitający kraj. Kraj 40, a nie 20 milionów ludzi. Nikogo nie straszę, ale pora sobie uświadomić, że to wszystko to nie żarty" - podsumował.

W opublikowanej w internecie odezwie do Ukraińców Zełenski także zaapelował do deputowanych, by na poniedziałkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Najwyższej (parlamentu) przyjęli dwie ustawy, które, jak podkreślił, są konieczne, by kraj otrzymał pomoc finansową: ustawę o obrocie ziemią rolną i bankach. Według Zełenskiego przyjęcie ustaw pozwoli na otrzymanie "co najmniej" 10 mld dol. pomocy finansowej od międzynarodowych partnerów. Ostrzegł, że w przypadku nieprzegłosowania ustaw w kraju dojdzie do zapaści gospodarczej, a nawet do niewypłacalności.

Zełenski zapewnił też, że planowane zmiany w państwowym budżecie - które, jak dodał, są konieczne w związku z walką z koronawirusem - nie obejmą zmniejszenia wydatków na obronność. Wskazał, że wydatki na oświatę, sport i kulturę będą utrzymane w miarę możliwości. Zaznaczył, że zmniejszone będą wynagrodzenia urzędników, sędziów, członków rad nadzorczych i kierownictwa państwowych przedsiębiorstw.

Dotychczas na Ukrainie potwierdzono 418 zakażeń koronawirusem. W niedzielę rano wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko poinformował, że wśród chorych, u których w ciągu minionej doby potwierdzono zakażenie, najwięcej jest osób w wieku 31-40 lat.

W kraju do tej pory zmarło dziewięć osób zakażonych koronawirusem, a pięć, w tym dziecko, uznano za wyleczone. Według MSZ w Kijowie poza granicami kraju zmarły cztery obywatelki Ukrainy zakażone koronawirusem. Ośmiu obywateli wyzdrowiało: czterech w Japonii, dwóch we Włoszech i po jednym w Polsce i w Niemczech.

Jak podają media, w tym gazeta internetowa "Ukraińska Prawda" i portal RBK-Ukraina, wśród osób, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem na Ukrainie, jest sześcioro deputowanych. Zakażony jest też szef Głównego Zarządu Policji w Kijowie Andrij Kryszczenko.

