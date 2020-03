W wywiadzie dla telewizji RAI Speranza oświadczył: "Termin 3 kwietnia zostanie na pewno przedłużony i potrzebne będzie wyrzeczenie, które nie będzie krótkie".

"Jesteśmy dalej w pełni tego kryzysu, biada, jeśli zaczniemy się łudzić"- dodał.

Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację.

Jak zaznaczył, "od kilku dni napływają dodające otuchy sygnały, zwłaszcza z placówek pogotowia w najbardziej dotkniętych strefach, ale to nie wystarczy".

"To sygnały o zahamowaniu zakażeń, które idą w dobrym kierunku, ale to za mało. Błąd, jeśli chodzi o terminy, cofnąłby nas i zmarnowalibyśmy to, co dotąd osiągnęliśmy"- wyjaśnił minister Speranza. (PAP)