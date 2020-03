Włochy: MSW: 272 osoby naruszyły zasady kwarantanny

Źródło: PAP

272 osoby zostały spisane we Włoszech w ciągu pięciu dni pod zarzutem naruszenia zasad kwarantanny - poinformowało we wtorek MSW. Według obowiązujących od niedawna przepisów o walce z epidemią grozi za to kara od roku do 4 lat więzienia.