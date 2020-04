Skiba z MF: Dług sektora general government to 46,1% PKB w 2019 r.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 46,1% PKB (1 045,1 mld zł) w 2019 roku, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Wchodzimy w kryzys z niskim długiem i spadającym w relacji do PKB. PDP na koniec 2019 r. wyniósł 990,9 mld zl (43.8% PKB, czyli mniej o 2,8 pkt proc. r/r) a dług wg ESA2010 1 045,1 mld zł (46,1% PKB czyli mniej też o 2,8 pkt proc. r/r)" - napisał Skiba na swoim profilu na Twitterze.

W swoich jesiennych prognozach Komisja Europejska oczekiwała, że zadłużenie sektora general government spadnie do 47,4% PKB w 2019 r. (z 48,9% rok wcześniej), a następnie do 45,5% w 2020 r. i 44,3% w 2021 r.

(ISBnews)