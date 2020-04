"Mamy 550 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na lądzie, dodamy do tego kolejne 97 MW już niebawem. Jesteśmy też zainstalowani akwizycjami. Dziś prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami, rozglądamy się za projektami" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Dodał, że grupa zainteresowana także rozwojem w segmencie ciepłownictwa.

"Prowadzimy rozmowy z wieloma podmiotami na rynku polskim" - wskazał prezes.

PGE jest także zainteresowana zwiększeniem liczby instalacji termicznego przetwarzania odpadów.

"W Polsce jest ogromny potencjał na takie instalacje. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli poinformować o kolejnych krokach" - powiedział Dąbrowski.

Wskazał też, że grupa planuje dalsze prace nad magazynami energii, które mogłyby w szczególności powstać w lokalizacjach, gdzie dziś znajdują się OZE.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

