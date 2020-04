JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

"Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały Nr 04/2020 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wycofania akcji JHM Development S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. Mirbud rozpoczął procedurę zmierzającą do wycofania akcji spółki zależnej JHM Development z obrotu na rynku regulowanym.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)