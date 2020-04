InPost jako pierwszy w Polsce wprowadził obsługę klienta przez WhatsApp



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - InPost uruchomił nowy kanał obsługi klienta. Od teraz klienci poprzez WhatsApp mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także numer do kuriera. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce dostępne za pośrednictwem tej aplikacji, podał InPost.

"Zależy nam, żeby w szczycie zapotrzebowania na usługi InPost związanym z pandemią utrzymać gwarancję dostawy D+1, dlatego apelujemy do wszystkich o jak najszybsze odbieranie swoich przesyłek z maszyn. Wierzymy, że jeszcze większe spopularyzowanie ChatBot Mata dzięki uruchomieniu nowego kanału obsługi klienta w WhatsApp przyśpieszy ten proces. Zapotrzebowanie na usługi InPost jest ogromne, bo w tym trudnym okresie zakupy w Internecie, zwłaszcza z odbiorem w Paczkomacie, ale także przez kuriera InPost, stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Dążymy do dalszego doskonalenia wirtualnego asystenta InPost i uruchamiania go na kolejnych kanałach. Sprawia on, że usługi firmy są jeszcze bardziej dostępne i wygodne. Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach itp." - dodała CEO Chatbotize Maja Schaefer.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)