Portfel budowlano-infrastrukturalny Unibepu ma wartość 1 279,2 mln zł na 2020 r.



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,9 mld zł, w tym 1 279,2 mln zł do realizacji w 2020 r., poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

"W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,9 mld zł (w tym ok. 1,3 mld zł na 2020 r.). W każdym segmencie działalności prowadzimy aktywną akwizycję, by budować portfel z myślą o roku 2021 i latach kolejnych" - napisał Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego.

Co istotne - segment infrastrukturalny ma dobry portfel zamówień na 2020 r., wynosi on ponad 300 mln zł. Oddział aktywnie uczestniczy w kolejnych przetargach na drogi krajowe i wojewódzkie, głównie na terenie Polski północno-wschodniej, podkreślono także.

"Działalność budownictwa modułowego Unibep – prowadzona przez nową spółkę Unihouse SA – jest obecnie nakierowana głównie na rozwój nowych produktów oraz szeroką akwizycję na rynkach polskim oraz skandynawskich. Obecnie portfel spółki na rok 2020 oraz lata kolejne wynosi ok. 280 mln zł" - czytamy także.

W 2019 r. Unibep podpisał kontrakty o wartości 1,43 mld zł.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)