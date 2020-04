Włochy: Władze Capri bronią się przed napływem turystów w czasie Świąt

Źródło: PAP

W przedświątecznym tygodniu władze wyspy Capri nasilają kontrole przybywających tam osób po to, by nie dopuścić do napływu turystów na wypoczynek, co jest zabronione. Obawiają się, że niektórzy łamiąc zakaz podróży we Włoszech będą próbowali tam się dostać.