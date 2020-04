Kosiniak-Kamysz został zapytany podczas rozmowy z portalem Se.pl, czy w związku z - wynikającym z epidemii - kryzysem finansów publicznych powinny zostać wstrzymane wypłaty świadczeń socjalnych:. 500 plus, czy 13. emerytur. "Gdyby to zostało zatrzymane dziś, to dla niektórych rodzin - boję się, że za chwilę dla wielu rodzin - nie byłoby żadnego dochodu" - odpowiedział.

Dlatego, jak zaznaczył, takie świadczenia w "trudnych czasach" są "wsparciem, którego nie wolno, w żaden sposób ograniczyć". "Nie wolno tego ograniczać tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji" - podkreślił. Zapewnił, że ze strony PSL "nigdy nie będzie zgody" na ograniczenie 500 plus, czy ograniczenia wsparcia dla emerytów.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że w związku z epidemią w "najgorszej sytuacji" są właśnie rodziny wielodzietne i emeryci. "W przypadku rodzin wielodzietnych to jest (500 plus - PAP) szansa, że dopóki nie znajdzie rodzic pracy, to będzie miał stabilny dochód w rodzinie, bo będzie to świadczenie. Dla emerytów - przy galopujących cenach i trudnościach, jakie wiążą się z ograniczeniami w wychodzeniu z domu - to wsparcie powinno być bardziej systemowe" - powiedział. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk