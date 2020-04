Photon Energy nawiązał partnerstwo z RayGen Resources ws. energii odnawialnej



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania globalnych projektów z zakresu energii odnawialnej i stał się akcjonariuszem mniejszościowym RayGen Resources, poinformowano.

"W ramach wspólnych projektów planowane jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. […] Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC (ang. Engineering, Procurement, and Construction), co oznacza, że firma zajmie się projektowaniem instalacji, dostawą urządzeń, a finalnie ich montażem) oraz - w określonych przypadkach - jako inwestor kapitałowy" - czytamy w komunikacie.

Partnerstwo obejmie przygotowanie projektów solarnych oraz rozwiązań magazynowania energii o mocy 100 MWp/1000 MWh.

"Inwestycja w RayGen jest pierwszym krokiem w kierunku wytwarzania komponentów dla branży fotowoltaicznej. Zlikwidowanie przerw w dostawcie energii słonecznej oraz jej 24-godzinna dostępność po konkurencyjnych kosztach sieciowych jest swego rodzaju 'świętym Graalem' w branży PV, a RayGen to oferuje. Dzięki partnerstwu będziemy mogli zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań PV przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, jak też w odległych lokalizacjach, poza zasięgiem sieci, np. na wyspach" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Dyrektor zarządzający Photon Energy Australia Michael Gartner zaznaczył, że moduł RayGen PV Ultra jest - jak dotąd - najbardziej wydajnym narzędziem konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

"Łącząc wysokosprawne wytwarzanie energii fotowoltaicznej z absorpcją i magazynowaniem ciepła, osiąga najwyższą gęstość energii spośród wszystkich dostępnych obecnie technologii solarnych. Technologia RayGen stanowi ogromny krok naprzód, zapewniając efektywny koszt podstawowy, inercję i moc. […] Z dużą nadzieją patrzymy na współpracę nad optymalizacją procesów w modelu EPC, jak i opracowywaniem globalnych projektów przemysłowych " - powiedział Gartner, również cytowany w komunikacie.

RayGen, obok szerokiej wiedzy z zakresu fotowoltaiki skupionej w rozwiązaniu PV Ultra, oferuje takżetechnologię wydajnego i taniego magazynowania energii w ramach Thermal Hydro.

PV Ultra wytwarza energię elektryczną i ciepło ze światła słonecznego skupionego na zamontowanym w wieży odbiorniku fotowoltaicznym. Odbiornik zawiera około 400 modułów PV Ultra, z których każdy wytwarza 2,5 kW energii elektrycznej i 5 kW ciepła. Łącznie jest to 1 MW energii elektrycznej i 2 MW ciepła dla 3 MWp mocy w technologii PV Ultra. Jest to system modułowy, można go więc zwiększać lub zmniejszać w jednostkach 1 MW, dopasowując do różnych projektów i klientów.

Thermal Hydro z kolei opracowany przez RayGen system pozwalający na długotrwałe magazynowanie energii. Wykorzystując wyjątkową zdolność PV Ultra do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, magazynuje energię cieplną w dwóch izolowanych zbiornikach wodnych z różnicą temperatur 90°C.

RayGen dostosował technologię magazynowania ciepła, stosowaną szeroko w północnoeuropejskich systemach ciepłowniczych, do magazynowania energii elektrycznej. W razie potrzeby moc jest przekazywana przez napędzany termicznie silnik ORC (Organic Rankine Cycle) - sprawdzoną technologię, stosowaną w systemach geotermicznych.

"Współpraca z Photon Energy przyspieszy wdrożenie naszej technologii. Transformacja gospodarki w kierunku 100-proc. wykorzystania energii odnawialnej będzie wymagać rozwiązań, dających możliwość taniego magazynowania energii przez wiele godzin, dni lub tygodni, które będą wdrażane na dużą skalę, na całym świecie. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi Photon Energy oraz szerokiemu doświadczeniu w prowadzeniu projektów słonecznych na całym świecie, technologia RayGen może wkrótce działać w wielu krajach i sektorach" - powiedział CEO RayGen Richard Payne, cytowany w komunikacie.

W ramach swojego projektu dotyczącego magazynowania energii słonecznej w Carwarp, w stanie Wiktoria, w Australii, RayGen dostarcza 4 MW energii słonecznej i magazynuje 3 MW/50 MWh (17 godzin). Firma zawarła niedawno z Australijską Agencją Energii Odnawialnej (ARENA) umowę finansowania technicznego i komercyjnego studium wykonalności tego projektu na kwotę 3 mln dolarów australijskich.

RayGen Resources Pty Ltd. to australijska firma technologiczna, specjalizująca się w zakresie magazynowania energii słonecznej i energii elektrycznej nowej generacji.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)