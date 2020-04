MOL wycofał prognozę EBITDA na 2020 r., obniżył capex do poniżej 1,5 mld USD



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - MOL wycofał prognozę EBITDA na 2020 r., jednocześnie obniżając poziom nakładów inwestycyjnych do poniżej 1,5 mld USD, a także kosztów operacyjnych, podała spółka. Grupa wprowadziła nowe środki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także operacji i finansów, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i aktualną sytuację gospodarczą, a jednocześnie zapewniła, że działalność operacyjna i produkcyjna pozostają niezakłócone, przy zoptymalizowanym harmonogramie operacji i niższych wolumenach tam, gdzie to konieczne.

"Z uwagi na niepewność co do czasu trwania i ostatecznego wpływu pandemii, ekstremalną zmienność środowiska zewnętrznego oraz nieprzewidywalność przyszłego popytu na produkty Grupy, MOL ogłasza:

- wycofanie prognozy EBITDA na rok 2020;

- obniżenie wydatków inwestycyjnych o minimum 25% do poziomu poniżej 1,5 mld USD w roku 2020, poprzez przegląd projektów w celu przesunięcia mniej istotnych inwestycji;

- przeprowadzenie kompleksowego przeglądu wydatków operacyjnych w celu zachowania środków pieniężnych

- utrzymanie wystarczającej płynności nawet po zamknięciu transakcji ACG, na poziomie 2-2,5 mld USD wolnych środków, które pozwolą na przetrwanie potencjalnie długotrwałego kryzysu i skorzystanie z okazji inwestycyjnych po jego ustąpieniu; oraz

- zatrzymanie ubiegłorocznych zysków do czasu normalizacji sytuacji, w celu wypłaty dywidendy, jeśli tak postanowią akcjonariusze" - czytamy w komunikacie.

Firma podała, że skupia się obecnie na ochronie zdrowia pracowników, modyfikując procesy operacyjne tak, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie aktualny poziom produkcji jest dostosowywany do bieżącego popytu. Nowe środki zapobiegawcze dotyczą zarówno segmentu konsumenckiego, jak i downstream i upstream.

"MOL wielokrotnie już udowadniał swoją zdolność dostosowania się, byliśmy świadkami wielu kryzysów i przetrwaliśmy je. Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie działać w skrajnie niekorzystnych warunkach, co w dużej mierze zawdzięczamy jakościowym aktywom, odpornemu, zintegrowanemu modelowi biznesowemu, ale przede wszystkim dzięki naszym zaangażowanym, znakomicie przygotowanym pracownikom. Wchodzimy w ten trudny okres w dobrej kondycji i jestem przekonany, że wyjdziemy z niego jeszcze silniejsi, a z pewnością wiele się w tym czasie nauczymy" - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W lutym br. Grupa MOL podała, że przewiduje 1,9-2,1 mld USD organicznych nakładów inwestycyjnych w 2020 roku, a także wynik EBITDA na poziomie około 2,5 mld USD.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)