Unibep ma umowę na podwykonawstwo z Hyundai Engineering za ok. 52,8 mln zł netto



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Unibep podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. działającym poprzez Hyundai Engineering Oddział w Polsce umowę o podwykonawstwo, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wykonanie zespołu budynków w ramach budowy kompleksu Polimery Police. Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi ok. 11,64 mln euro netto (ok. 52,8 mln zł netto).

"Przedmiotem umowy jest wykonanie zespołu budynków w zakresie robót wykończeniowych i konstrukcyjnych w ramach projektu pn.: 'Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego' realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A." - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kw. 2020 r., a zakończenie w III kw. 2021 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)