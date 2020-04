Creepy Jar: Sprzedaż 'Green Hell' sięgnęła ok. 580 tys. sztuk



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ok. 580 tys. sztuk, podała spółka.

"Zarząd Creepy Jar informuje, iż zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi od Valve Corporation, od daty premiery Green Hell w trybie wczesnego dostępu tj. od 29 sierpnia 2018 r. łączna sprzedaż brutto gry poprzez platformę Steam przekroczyła poziom 580 tys. sztuk sprzedanych egzemplarzy, w tym 180 tys. sztuk brutto zostało sprzedanych od dnia aktualizacji gry o tryb kooperacji (co-op mode) tj. od 7 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Gra "Green Hell" w trybie kooperacji w dniu swojej premiery zajęła 2. miejsce na liście bestsellerów na platformie Steam.

Tryb co-op jest darmową aktualizacją do gry "Green Hell". Pełna wersja "Green Hell" - symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej - trafiła do sprzedaży 5 września 2019 r.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)