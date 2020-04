Indie: Rząd przedłuża ogólnokrajową kwarantannę do 3 maja

Źródło: PAP

Premier Indii Narendra Modi w orędziu do narodu ogłosił we wtorek przedłużenie do 3 maja ogólnokrajowej kwarantanny z powodu koronawirusa. Na decyzję rządu wpłynął m.in. najwyższy dotąd dobowy wzrost ofiar. Dotąd wykryto w kraju ponad 10 tys. zakażeń, 339 osób zmarło.