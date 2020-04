R22 wprowadza nową markę hostingową cyber_Folks



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Grupa R22 uruchomiła nową markę hostingową cyber_Folks, która docelowo zintegruje wszystkie marki hostingowe Grupy, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka.

"Zmiana nazwy to nie tylko rebranding, a strategiczna zmiana komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online. cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi dla ludzi, dlatego w jej centrum jest właśnie człowiek - klient korzystający z naszych usług i nasz zespół, jako jego przyjaciel i specjalista, który zapewni mu najlepsze wsparcie. Do tej pory mieliśmy już bardzo dobry produkt, wyróżniający się jakością techniczną i podejściem do klienta. Wierzymy, że taki produkt zasługuje na najlepsze opakowanie, czytelnie komunikujące kim jesteśmy. Opakowanie oddające ducha naszej relacji z rynkiem. To dlatego stworzyliśmy markę cyber_Folks" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Grupa R22 świadczy kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji procesów biznesowych. Wspiera przedsiębiorców w obecności online, sprzedaży internetowej i cyfrowej komunikacji z klientami. Wśród usług oferowanych przez cyber_Folks jest hosting, domeny, certyfikaty SSL, wsparcie SEO, narzędzia dla e-comerce oraz usługi e-marketingu, podano także.

"cyber_Folks to połączenie zaawansowanej technologii oraz najlepszego wsparcia klienta. Naszą markę wyróżnia szybkość i wydajność serwerów oraz szybkość i wysoka jakość obsługi klienta. To również szerokie portfolio usług i narzędzi, w tym m.in. innowacyjny kreator domen, który pomaga przedsiębiorcom stworzyć swoją markę" - dodał Dwernicki.

W związku z uruchomieniem nowej marki, Grupa R22 planuje szeroką kampanię promocyjną, która startuje 16 kwietnia br. i obejmuje najważniejsze kanały dotarcia do klientów, w tym przede wszystkim telewizję i internet.

"Mamy silną pozycję w TOP3 na polskim rynku hostingowym, z aspiracjami do jej umacniania. Jesteśmy też największym podmiotem na rynku rumuńskim i drugim na rynku chorwackim. Chcemy dalej się rozwijać budując pozycję lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Obecne otoczenie rynkowe i trwająca epidemia może sprawić, że na rynku pojawią się nowe okazje do przejęć, które jako duża i stabilna finansowo grupa możemy i chcemy wykorzystywać" - powiedział także Dwernicki.

Z usług hostingowych R22 korzysta ponad 230 tys. klientów, związanych z różnymi markami: linuxpl.com, Kei.pl, Hekko, Domeny.pl czy SuperHost. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wszystkie marki zostaną połączone z cyber_Folks.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

