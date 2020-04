Inicjatywę „Startujemy z pomaganiem” (#startujemyzpomaganiem) uruchomili przedsiębiorcy wywodzących się z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, jednostek prowadzących badania naukowe, których pomysły na biznes dojrzewały na uczelniach wyższych. "Pomysł jest prosty: utrzymać ciągłość pracy, zmieniając profil działalności (niekiedy tylko nieznacznie) na alternatywny, tak by pomóc lekarzom, szpitalom i innym z pierwszej linii frontu walki z pandemią. Przy tym wszyscy pracują charytatywnie, gdyż cały zysk jest przekazywany na wsparcie walki z koronawirusem, w tym na zakup testów" - poinformowali przedstawiciele pomysłodawców w przesłanym komunikacie.

Inicjatywa zrodziła się pod koniec marca i początkowo przystąpiło do niej kilka studenckich projektów preinkubowanych przez UWRC sp. z o.o. - spółkę celową Uniwersytetu Warszawskiego (wśród nich m.in. Studio Zamieszanie i Poza Ramami), a także EcoBean będący spin-offem z Politechniki Warszawskiej. W kilka dni grono to powiększyło się kilkukrotnie i do konsorcjum dołączyli kolejni przedsiębiorcy (Sygnis New Technologies, Akademia Małego Lekarza, Happy Dealer, Inna Mucha i inni).

Jednocześnie zwiększyło się grono partnerów wspierających inicjatywę. Wśród nich znalazły się m.in. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT i Polski Klub Biznesu. Patronat nad akcją objęli rektor Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Wśród firm, które zmieniły działalność znalazła się np. Muchama, specjalizująca się w projektowaniu i szyciu unikatowych much. Teraz zaangażowała się w szycie maseczek ochronnych. Z kolei firma EcoBean, która zajmuje się przetwarzaniem fusów kawy m.in. na wysokoenergetyczny brykiet, oddała własne specjalistyczne pojemniki służące do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych Wojskowemu Instytutowi Medycznemu, który wykorzysta je do transportu próbek do testów i odpadów medycznych. Takie pojemniki są równie potrzebne, jak maseczki czy odzież ochronna. Projekt Poza Ramami prowadzi warsztaty o sztuce, przekonując, że sztuka jest dla każdego. Do akcji włącza się, organizując warsztaty ze sztuki online w formie webinariów. Wszystkie pieniądze zebrane ze sprzedaży uczestnictwa w webinariach przeznacza na zakup testów na koronawirusa.

„To inicjatywa, w której każdy, niezależnie od posiadanych zasobów, może dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć potrzebujących w walce z epidemią. Przeznaczenie nawet niewielkich zasobów, przy wykorzystaniu synergii i efektywności działania, przyniesie konkretne rezultaty” – mówi cytowana w komunikacie inicjatorka akcji Maja Michalak z Poza Ramami.

Partnerem akcji "Startujemy z pomaganiem" jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki. Za jej pośrednictwem środki finansowe są zarówno zbierane, jak i alokowane na najpilniejsze potrzeby, takie jak zakup testów na koronawirusa, zakup filamentu do druku przyłbic powstających na drukarkach 3D, czy zakup materiału do szycia maseczek ochronnych.

Uczestnicy akcji zapraszają wszystkich chętnych przedsiębiorców do dołączania do inicjatywy. Korzystając z internetowego formularza szpitale i placówki medyczne mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie, a startupy zorganizują dla nich wsparcie – formularz dostępny jest pod adresem: https://forms.gle/TASS69vqfnjRrbZj9. (PAP)

Autorka: Ewelina Krajczyńska