Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech.



Jarosław Romanowski jest absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poinformowano.



"Jarosław Romanowski od 2003 do 2006 roku oraz od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Tele-Fonika Kable. Od 2002 (z przerwami) do 2016 roku związany był z KGHM Polska Miedź, zajmując stanowiska: dyrektora naczelnego ds. finansów, dyrektora generalnego ds. handlu i zabezpieczeń, a od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję I wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź" - czytamy w komunikacie.



Obecnie w skład zarządu Ciechu wchodzą: prezes Dawid Jakubowicz oraz członkowie zarządu Mirosław Skowron i Jarosław Romanowski.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)