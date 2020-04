Kościński: Bez odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych dla rozliczeń w maju



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Nie będzie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, dla podatników korzystających z możliwości rozliczenia się z fiskusem po 30 kwietnia (do 31 maja), poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

"Nie będzie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rocznego PIT za 2019 r. w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r" - powiedział Kościński w radiowej Trójce.

Minister zaznaczył, że projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy.

"Zostaną nim objęci podatnicy rozliczający PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39" - powiedział Kościński.

Zgodnie nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zeznania podatkowe będzie można składać do końca maja (niezłożenie zeznania do 30 kwietnia traktowane będzie jako złożenie tzw. czynnego żalu).

(ISBnews)