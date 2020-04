Jak przekazał resort zdrowia Singapuru, zdecydowana większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni mieszkający w hotelach robotniczych. Według oficjalnych danych liczący 5,7 mln ludzi Singapur ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników infekcji w Azji Południowo-Wschodniej właśnie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa w ciasnych hostelach, w których przebywa ponad 300 tys. pracowników, głównie z Azji Południowej.

W Indonezji stwierdzono w niedzielę 275 nowych zakażeń, co zwiększa liczbę infekcji w tym kraju od początku epidemii do 8 882. 23 zarażone osoby zmarły; tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 743 - przekazało indonezyjskie ministerstwo zdrowia.

Na Filipinach bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększył się w niedzielę do 501 po stwierdzeniu siedmiu kolejnych zgonów. Tego dnia odnotowano 285 nowych przypadków zakażenia, co zwiększyło w sumie ich liczbę do 7 579. Łącznie wyzdrowiało dotąd 862 pacjentów.

W Malezji odnotowano 38 nowych przypadków zakażenia, nikt nie zmarł. Od wybuchu epidemii w kraju tym stwierdzono 5 780 infekcji, 98 osób zmarło.

W Tajlandii w niedzielę odnotowano 15 nowych przypadków; do 2 922 wzrosła tym samym liczba zainfekowanych od początku epidemii, która wybuchła w tym kraju w styczniu. Dotąd zmarło 51 osób, w niedzielę nie odnotowano żadnego zgonu. Łącznie 2 594 pacjentów wyzdrowiało i po hospitalizacji powróciło do domów - przekazały tajlandzkie służby ds. zarządzania kryzysowego. (PAP)