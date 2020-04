"Rzeczywiście, zwracają się. Ale rząd Ukrainy kieruje się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i zdrowia naszych obywateli. W warunkach rozprzestrzeniania się pandemii jakakolwiek podróż to narażanie się na zachorowanie, w szczególności kiedy ta podróż odbywa się samolotem" - powiedział minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, obecnie rząd prowadzi działania, mające na celu umożliwienie powrotu Ukraińców, którzy utknęli za granicą. "Dlatego na tym tle, powiedzmy otwarcie, nielogicznie wygląda jednoczesne organizowanie masowych czarterów, by wywozić Ukraińсów do krajów, w których trwa pandemia o takiej czy innej intensywności" - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że jego resort jest nastawiony "konstruktywnie", zdaje sobie sprawę z zapotrzebowania na ukraińskich pracowników i będzie gotowy do tego, by zrewidować to stanowisko, kiedy zmieni się sytuacja związana z koronawirusem - podał Interfax-Ukraina.

W piątek portal Europejska Prawda, powołując się na fińskie media, poinformował, że ok. 200 Ukraińców wyleciało z Kijowa wyczarterowanym samolotem do pracy sezonowej w Finlandii. Według serwisu przelot zorganizowała fińska firma zajmująca się poszukiwaniem pracowników sezonowych.

W związku z pandemią koronawirusa na Ukrainie zawieszony jest regularny ruch lotniczy.

