Wizz Air otworzy w lipcu bazę we Lwowie i nowe połączenia, w tym do Szczecina



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Wizz Air otworzy nową bazę we Lwowie 1 lipca br., podał przewoźnik. W bazie na międzynarodowym lotnisku im. Daniela Halickiego zostanie umieszczony jedne samolot typu Airbus A320, a Wizz Air uruchomi 7 nowych połączeń: do Billund w Danii, Tallina w Estonii, Lizbony w Portugalii, Hamburga w Niemczech i Szczecina w Polsce, a także z Charkowa do Tallina i Berlina.

"Oferując połączenia ze Lwowa i Charkowa, Wizz Air zapewnia pasażerom z Ukrainy nowe możliwości podróżowania do pięciu różnych krajów. To kolejny etap rozwoju oferty przystępnych podróży dla Ukraińców, a także wsparcie ekonomii i lokalnego rynku pracy w branży lotniczej i turystycznej" - czytamy w komunikacie.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, jej flota składa się z ok. 120 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z ok. 25 baz na ponad 700 trasach łączących ponad 150 lokalizacji w ok. 45 krajach.

(ISBnews)