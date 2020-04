Gazprom oświadczył, że skoryguje wystawione faktury, o których PGNiG informowało w raporcie bieżącym z 24 kwietnia 2020 r., podano.



PGNiG poinformowało 24 kwietnia, że Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Wówczas podano, że w związku z otrzymanymi od Gazpromu fakturami za dostawy gazu w marcu 2020 r. i w pierwszej połowie kwietnia 2020 r., które zostały wystawione przez Gazprom z pominięciem nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku, PGNiG wezwało Gazprom do niezwłocznego (nie później niż do dnia 23 kwietnia 2020 r.) skorygowania faktur pod rygorem uznania przez PGNiG, że Gazprom celowo nie stosuje się do postanowień wyroku



"PGNiG wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom efektywnie od dnia 1 listopada 2017 r., wskutek wniosku spółki o renegocjację ceny kontraktowej [...]. Ponadto spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej wskutek wniosku o renegocjację złożonego przez Gazprom [...]" - czytamy w komunikacie.



30 marca br. PGNiG podało, że Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.