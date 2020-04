Novaturas pracuje nad modyfikacją oferty i wznowieniem działalności



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Novaturas pracuje obecnie nad modyfikacją oferty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, poinformowała prezes Audrone Keinyte.

"Pandemia może też okazać się czasem nowych szans. Pracujemy obecnie nad nowymi projektami. Turystyka w przyszłości będzie skoncentrowana przede wszystkim na bezpieczeństwie zdrowotnym, być może będzie mniej masowa. Turystyka lokalna jest kolejnym kierunkiem wartym rozważenia. Portfolio jest aktywnie modyfikowane" - powiedziała Keinyte podczas wideokonferencji.

"Aktywnie pracujemy nad restartem działalności, ale kiedy to się stanie - nie zależy od nas" - dodała.

Poinformowała także, że spółka jest już gotowa z ofertą na zimę 2020/2021 oraz lato 2021 i rozpoczęła - wcześniej niż zwykle - sprzedaż na te okresy, odpowiednio w lutym i kwietniu br.

Co do klientów, którzy nie mogli wyjechać na wykupione urlopy w marcu i kwietniu 2020 r., spółka oferuje przesunięcie na późniejszy termin.

"Klientom proponujemy zmianę wyjazdu na późniejszy termin na korzystnych warunkach, w tej samej cenie. A spodziewamy się, że w 2021 r. ceny [na rynku] będą wyższe" - wyjaśniła prezes. Oceniła, że klienci w większości pozytywnie odpowiadają na te propozycje i przekładają wyjazdy.

Prezes poinformowała także, że spółka zamierza skorzystać z dostępnej pomocy państwowej w krajach bałtyckich oraz że nie planuje istotnych cięć w zakresie zatrudnienia.

CFO Tomas Staskunas wskazał również, że spółka pracuje nad dodatkowymi środkami zapewniającymi płynność, np. dodatkowymi kredytami.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)