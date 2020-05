PGNiG OD zapewni dostawy CNG dla MPO w Krakowie przez 18 miesięcy



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - zawarł kontrakt na dostawę 260 tys. m3 paliwa gazowego CNG do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) w Krakowie. Kontrakt został zawarty na 18 miesięcy, a dostawy rozpoczną się już w maju bieżącego roku, podała spółka.

Sprężonym gazem CNG będzie napędzanych 18 nowych pojazdów ciężarowych i dostawczych, należących do floty MPO w Krakowie, podano w komunikacie.

"Kraków to kolejne duże miasto, które w większym stopniu wykorzystywać będzie ekologiczne paliwo gazowe. Smog jest w Polsce w dalszym ciągu realnym problemem. Gazomobilność to idealne rozwiązanie nie tylko dla komunikacji miejskiej, ale właśnie dla przedsiębiorstw komunalnych czy firm transportowych. Ekonomia i ekologia to dwa kluczowe elementy, dzięki którym transport oparty o gaz będzie się dynamicznie rozwijał w nadchodzących latach" - skomentował prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)