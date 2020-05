NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Na wniosek akcjonariusza spółki BSC Drukarnia Opakowań spółka akcyjna, posiadającego 3 599 300 akcji spółki, stanowiących 36,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. spółki pod firmą Colorpack GmbH, nadzwyczajne walnego zgromadzenie spółki, postanawia […] znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest […] łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w podjętej uchwale.

Akcjonariusze podjęli także uchwałę o zobowiązanie zarządu do wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy również.

Pod koniec marca spółki z grupy AR Packaging nabyły w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań. Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)