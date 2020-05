Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,1% r: r do 67,45 mln zł w kwietniu



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 12,5% r/r do 283,24 mln zł.

Przychody z kanału e-commerce wyniosły w kwietniu 47,83 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień przychody z e-commerce wzrosły o 12,5% r/r do 203,15 mln zł, podano również.

"Trzeci miesiąc z rzędu notujemy dwucyfrowe dynamiki wzrostu sprzedaży - wyższe niż przez większość miesięcy 2019 roku. Kwiecień 2020 roku był pierwszym pełnym miesiącem, w którym działalności TIM-u towarzyszyła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Wyniki sprzedaży potwierdzają, że nasz model biznesowy sprawdził się w nowej rzeczywistości, podobnie jak system pracy zdalnej, w którym od połowy marca funkcjonuje ponad 90% pracowników spółki. Ten sukces nie byłby możliwy zarówno bez załogi TIM-u, jak i ekipy centrum logistycznego 3LP SA, które zajmuje się realizacją zamówień składanych przez naszych klientów. Klientów, wśród których jest całkiem spore grono kupujących po raz pierwszy na TIM.pl - osób i firm, które w związku z sytuacją epidemiczną często po raz pierwszy w życiu zdecydowały się na zakup artykułów elektrotechnicznych przez internet - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

