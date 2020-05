Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek.

Idea Bank uruchomił 23 marca wakacje kredytowe, w ramach których klienci mogą nawet pół roku nie spłacać rat kapitałowych, tylko należne odsetki od kredytów. Akcja dotyczy kredytów ratalnych oraz odnawialnych linii kredytowych. Wakacje objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podano.

"Epidemia koronawirusa to czas ciężkiej próby dla całej polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon naszych klientów. Staramy się realnie im pomóc zdejmując z nich część obciążeń finansowych. O tym, że jest to działanie oczekiwane przez naszych klientów świadczy m.in. popularność wakacji kredytowych, które wprowadziliśmy na rynek jako jedni z pierwszych w Polsce. Poza tym, mimo stanu epidemii dbamy o to, aby wszystkie oddziały naszego banku były cały czas otwarte. Można w nich w bezpieczny sposób uzyskać pomoc konsultantów m.in. w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania. Tak rozumiemy naszą misję wspierania przedsiębiorców" - powiedział dyrektor departamentu marketingu i produktów w Idea Banku Michał Ślusarek, cytowany w komunikacie.

Idea Bank poinformował dziś, że zwolnił z opłat za rachunek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS. Dostosował również warunki korzystania z konta Firma+ w taki sposób, aby klienci mogli otrzymać premię przez pełne 6 miesięcy opłacania składek ubezpieczeniowych z tego rachunku.

"Przedsiębiorcy objęci karencją w opłacaniu ZUS w okresie marzec-maj decyzją banku zostali zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunków w maju, czerwcu i lipcu 2020 roku. Z ulgi skorzystają posiadacze kont Firma+, Firma To Ja, Konto Branżowe i Przedsiębiorczy Radca Prawny, którzy w lutym z tych rachunków dokonali płatności składek ZUS lub otworzyli konto w okresie marzec-maj 2018 roku i dopiero rozpoczynają pierwsze miesiące po okresie bezwarunkowo bezpłatnego konta" - czytamy dalej.

Kolejną formą pomocy dla klientów jest zmiana warunków promocji "Plus za ZUS", w ramach której użytkownicy konta FIRMA+ przez 6 miesięcy mogą otrzymywać do 50 zł premii za opłacanie składek ZUS z tego rachunku. Aby uwzględnić przerwę w opłacaniu składek w miesiącach kwiecień-czerwiec bank rozszerzył okres premiowy o dodatkowe 3 miesiące, podano także.

Ponadto, Idea Bank przyjmuje wnioski klientów o subwencje w ramach programu tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami stanu epidemii. O wsparcie może ubiegać się każdy klient Idea Banku, który spełni warunki określone przez Polski Fundusz Rozwoju. Wnioski przyjmowane są do końca lipca 2020 r. za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud, podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)