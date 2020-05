Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 2% r: r w I kw., wskaźnik NPL: 13,67%



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Alior Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 56 518 mln zł i była wyższa o 2% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 13,67%.

Wolumen kredytów ogółem wyniósł 56,52 mld zł na koniec marca br. i był wyższy o 2% r/r. W segmencie detalicznym wolumen kredytów wyniósł 32,35 mld zł i był wyższy o 8% r/r, zaś w segmencie biznesowym wolumen spadł o 5% r/r do 24,17 mld zł na koniec marca, podano w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 13,7% na koniec I kw. 2020 r. wobec 11,4% rok wcześniej.

Koszty ryzyka wyniosły 1,93% w I kw. wobec 1,86% rok wcześniej.

Bank podał w prezentacji, że udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19 wśród TOP 100 największych ekspozycji kredytowych jest stosunkowo niski i wynosi 14%.

W segmencie klienta biznesowego poziom sprzedaży był pod wpływem sytuacji związanej z COVID-19. Sprzedaż w I kw. wyniosła 898 mln zł wobec 1 463 mln zł rok wcześniej. Nowa sprzedaż w I kw.'20 w decyzjach automatycznych pozostała na zbliżonym poziomie do IV kw. 2019 r. i wyniosła 170 mln zł.

W segmencie klienta indywidualnego nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 470 mln zł, sprzedaż pożyczki gotówkowej sięgnęła 1,46 mld zł. Nowa sprzedaż mikro wyniosła 460 mln zł w I kw.

Bank podał, że zanotował wzrost o 60% r/r liczby klientów korzystających z aplikacji mobilnej oraz wzrost o 63% r/r sprzedaży ROR i kont oszczędnościowych online.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych wzrosła o 6% r/r do 383 mln zł w I kw.

Liczba klientów indywidualnych wzrosła o 169 tys. w skali roku do 4,19 mln na koniec marca.

Bank podał, że w I kw. 2020 r. nastąpił spadek liczby nowych klientów biznesowych o 14% w stosunku do I kw. 2019. Tendencja wzrostowa miesiąc do miesiąca w I kw. 2020 została zatrzymana przez wybuch epidemii koronawirusa.

"Wzrost nowej akwizycji realizujemy z wyższym uproduktowieniem i skoncentrowaniem na budowaniu głównej relacji. Zauważalny jest znaczny wzrost liczby klientów korzystających z produktu BankConnect, który pozwala na integrację systemów księgowych klienta z BusinessPro" - czytamy w prezentacji.

Alior Bank jako jeden z 17 banków od samego początku bierze udział w projekcie rządowej tarczy finansowej dla firm i umożliwia pełną obsługę wnioskowania o subwencję w procesie online. Według stanu na 5 marca, za pośrednictwem banku złożono 3 762 wniosków, a wartość wypłaconych środków sięgnęła 329 mln zł, podano także.

Bank poinformował również, że w segmencie mikro pokrycie nowej sprzedaży kredytów mikro gwarancjami BGK utrzymuje się na poziomie powyżej 90% - od kwietnia 2020 oczekiwane 100% pokrycia dla nowej sprzedaży.

"Zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży. Wysoki poziom gwarancji będzie korzystnie wpływał na wskaźniki RWA, COR oraz współczynniki kapitałów" - czytamy dalej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)