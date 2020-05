Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. stanowi przedłożenie poselskie. Zakłada przeprowadzenie wyborów wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.



Wyborcy otrzymaliby pakiety wyborcze, które dostarczyłaby do ich skrzynek pocztowych Poczta Polska. Głosowanie odbyłoby się w godz. 6.00-20.00 - wyborcy musieliby wówczas umieścić kopertę zwrotną w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.



Wymagania, jakim ma odpowiadać skrzynka, określiłby w rozporządzeniu minister ds. aktywów państwowych.



Ustawa zakłada też, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów z uwzględnieniem granicznych terminów wynikających z konstytucji; najpóźniejszy termin to 23 maja 2020 r.



Sejmu może odrzucić wniosek o odrzucenie ustawy bezwzględną większością głosów (liczba głosów "za" jest większa niż suma "przeciw" i "wstrzymujących się"), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

