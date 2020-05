PlayWay rekomenduje 9,46 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 i lata ubiegłe



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - PlayWay zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 62,44 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd PlayWay S.A. [...] po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 9,46 zł na jedną akcję, co daje w sumie 62 436 000 zł i na co składa się z kwota 60 852 000 zł z zysku wypracowanego za 2019 r. oraz kwota 1 584 000 zł z zysków zatrzymanych w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

