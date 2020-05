Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Photon Energy odnotował 1,69 mln euro skonsolidowanej straty netto po opodatkowaniu przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,26 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln euro wobec 0,09 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBIDTA sięgnął 1,39 mln euro wobec 1,08 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,32 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 4,2 mln euro rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody wzrosły o 26,6% r/r, do 5,316 mln euro, głównie za sprawą ponadprzeciętnej produkcji energii elektrycznej, dzięki uruchomieniu nowych elektrowni na Węgrzech oraz mocy wygenerowanej w farmach fotowoltaicznych zlokalizowanych w Czechach i na Słowacji. Przyczynił się do tego także wzrost obrotów z działalności EPC w Australii oraz usług O&M w Europie. W rezultacie wartość EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie skonsolidowanym zwiększyła się o 28,9% r/r, do 1,391 mln euro" - czytamy w komunikacie.

W wyniku przyłączenia do sieci nowych elektrowni w węgierskiej miejscowości Tata spółka dokonała aktualizacji wyceny aktywów w wysokości 2,086 mln euro. Z kolei zmienność kursów korony czeskiej i forinta węgierskiego spowodowana pandemią COVID-19 wygenerowała ujemną niezrealizowaną różnicę walutową w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości -4,709 mln euro. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wartości całkowitego dochodu, który na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł -4,325 mln euro (w analizowanym okresie poprzedniego roku było to 1,174 mln euro). Po wyłączeniu powyższego zdarzenia o charakterze jednorazowym całkowity dochód wyniósłby 0,348 mln euro. Skorygowany wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozostaje na bezpiecznym poziomie, wynoszącym 30,1%.

W analizowanym okresie firma uruchomiła osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp w miejscowości Tata, na Węgrzech. Powiększyła ponadto bazę klientów O&M o nowe kontrakty o łącznej mocy 33,1 MWp oraz - jako niezależny producent energii - odnotowała wzrost mocy w ramach portfela elektrowni własnych o 70,9% r/r, do 11 GWh.

"Z powodzeniem realizowaliśmy przyjętą strategię biznesową w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Wierzymy, że silny rdzeń, jakim są zdywersyfikowane, powtarzalne przychody, zmniejszy potencjalny, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na działalność operacyjną Photon Energy i będzie podstawą do skutecznego działania w trudnych czasach" - skomentował wyniki prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

