Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - LPP wybrało Google jako strategicznego partnera cyfrowego. Dzięki nawiązanej współpracy firma będzie mogła wykorzystywać potencjał chmury do rozwoju działalności online oraz wspierać cyfrową transformację w obszarze marketingu, podał Google w komunikacie.

"Nawiązana współpraca koncentruje się przede wszystkim na wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań, takich jak platforma analityczna czy repozytorium danych, ale także wdrożeniu innowacji w infrastrukturze technicznej e-commerce oraz implementacji rekomendacji produktów w oparciu o sztuczną inteligencję" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z planami przyjętymi przez LPP, spółka zamierza przejść na pełną obsługę infrastruktury technicznej e-commerce wraz z Google Cloud do końca 2020 roku, podano także.

"W ostatnim czasie nasze przychody z e-commerce wzrosły o 129%, a tylko w kwietniu było to aż 270%. Aby utrzymywać efektywny rozwój i wzrost cyfrowych kanałów Grupy, zawarliśmy strategiczne porozumienie z Google Cloud. Na kolejne lata mamy ambitne plany, dlatego postanowiliśmy związać się z doświadczonym partnerem, który dostarczy nam swoje know-how, ale także infrastrukturę i narzędzia do budowy i utrzymania serwisów e-commerce" - powiedział dyrektor ds. e-commerce w LPP Arkadiusz Ruciński, cytowany w komunikacie.

W ramach nawiązanej współpracy, oprócz wdrożenia technologii Google Cloud, grupa będzie wykorzystywała wiedzę i ekspertyzę Google w zagadnieniach sztucznej inteligencji, performance marketingu, big data i machine learningu. Ponadto, zespół ekspertów Google wspiera LPP w ekspansji grupy na rynkach zagranicznych, podano także.

"Współpracę z LPP rozpoczęliśmy już dobrych kilka lat temu, a w 2019 roku firma zdecydowała się przenieść do chmury wszystkie działania związane z marką Mohito. Dzięki narzędziom Google Cloud przez ostatnie półtora roku serwis internetowy zyskał wysoką efektywność i niezawodność, szczególnie w okresach podwyższonego ruchu. Wszystkie akcje promocyjne czy bieżąca obsługa zamówień odbywają się płynnie i bez żadnych przeszkód, ponieważ system automatycznie skaluje się do liczby odwiedzających, zapewniając również maksymalną efektywność. Rezultatem tych działań jest optymalizacja kosztów oraz zapewnianie najwyższej jakości obsługi klienta w kanałach cyfrowych" - powiedział industry head w Google Polska Dawid Papież, cytowany w komunikacie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

